M5S: Edoardo Bennato torna sul palco di Italia 5 Stelle

Nobel per la Fisica 2019 ai cacciatori di mondi alieni

Milano, 8 ott. (askanews) - Il premio Nobel per la Fisica 2019 è stato assegnato a James Peebles per le sue "scoperte teoriche nella cosmologia fisica" e congiuntamente agli astronomi Michel Mayor e Didier Queloz per "la scoperta di un esopianeta in orbita attorno a una stella simile al Sole" nella nostra galassia, la Via Lattea. "Quest'anno il Nobel per la fisica premia una nuova comprensione ...