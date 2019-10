Cesi: acquista olandese Kema laboratories da Dnv gl (2)

(AdnKronos) - "Cesi sarà proprietaria dei laboratori di testing più all’avanguardia nel mondo, localizzati in Italia, nei Paesi Bassi, in Germania, nella Repubblica Ceca e negli Stati Uniti. L’azienda, così, potrà continuare a offrire eccellenti servizi di testing e ispezione alle più importanti utility nel mondo e ai produttori di componenti elettromeccanici per l’alta, media e bassa tensione", sottolinea Matteo Codazzi, l'ad di Cesi.

"Il settore energetico sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Attraverso la combinazione dei laboratori Cesi e Kema e delle competenze dei nostri valenti professionisti, stiamo creando il leader mondiale indipendente del testing e delle ispezioni per l'industria energetica. Insieme, Cesi e Kema si posizionano in modo unico nel settore per offrire ai clienti, in tutto il mondo, i servizi migliori per soddisfare le sfide poste dalla transizione energetica" aggiunge Codazzi.

"A seguito di un'attenta revisione della nostra strategia per i laboratori, svolta nel 2018, siamo soddisfatti di aver trovato un ottimo nuovo proprietario per Kema Laboratories. Nel settore energetico come Dnv Gl, continueremo a focalizzare ed espandere le nostre attività nei servizi all’avanguardia, spesso digitali, di consulenza, testing e certificazione che aiuteranno i nostri clienti a gestire la crescita esponenziale di eolico, solare e storage e la loro integrazione nelle reti elettriche", sottolinea Ditlev Engel, Ceo di Dnv Gl - Energy. "In linea con questa strategia, negli ultimi anni abbiamo acquisito aziende di prim’ordine con expertise nelle piattaforme di solare fotovoltaico digitale e sulle reti e abbiamo investito in promettenti innovazioni come Instatrust, un nuovo market place digitale per i contratti di acquisto di energia rinnovabile, e Smart Cable Guard, un servizio di rilevamento digitale di guasti, per reti sempre più affidabili, e sicuramente continueremo nel percorso intrapreso di crescita della nostra offerta di servizi affidabili e nella certificazione".