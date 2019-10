Farmaci, a Novartis tre riconoscimenti del Prix Galien per l’innovazione

Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) - Tripla affermazione per Novartis all’edizione 2019 del Prix Galien Italia, noto come il 'Nobel' della farmacologia. Le tre terapie che hanno ottenuto quest’anno il Prix Galien sono rappresentative dei vari fronti sui quali è impegnata la ricerca Novartis.

Luxturna* (voretigene neparvovec), terapia genica per il trattamento di malattie ereditarie della retina associate a mutazioni nel gene Rpe65, ha ottenuto il riconoscimento nella categoria dei Medicinali per terapie avanzate. Nella stessa categoria si è guadagnata una menzione speciale Kymriah* (tisagenlecleucel), prima terapia cellulare Car-T al mondo, indicata per leucemia linfoblastica acuta e per il linfoma diffuso a grandi cellule B.

Kisqali* (ribociclib), inibitore delle chinasi per il trattamento del tumore alla mammella in stadio avanzato, in grado di ottenere un significativo miglioramento nella sopravvivenza e nella qualità della vita delle donne con questa patologia, ha infine ottenuto il premio nella categoria dei Farmaci di sintesi chimica.

"E' la prima volta che un’azienda raggiunge un simile traguardo in un’unica edizione e questi tre riconoscimenti - ha commentato Luigi Boano, amministratore delegato di Novartis Oncologia - sono il frutto del nostro sforzo in tema di innovazione per produrre farmaci sempre più innovativi in grado di rispondere alle esigenze dei pazienti, e nel contempo è un motivo di orgoglio e riconoscimento per tutti i nostri dipendenti che ogni giorno mettono il loro lavoro a disposizione dei nostri pazienti".