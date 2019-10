Vaccini: a San Giuseppe Jato ambulatorio aperto solo una volta a settimana e per tre ore

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - Tre ore alla settimana. E' questo il tempo che i genitori di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, hanno a disposizione per poter vaccinare i loro bambini. L'ambulatorio vaccinale infatti sarebbe aperto solo il mercoledì dalle 9 alle 12. "Impossibile vaccinarsi a San Giuseppe Jato - afferma il deputato del M5S all'Ars Salvatore Siragusa - L’ambulatorio per i vaccini lavora solo 3 ore a settimana. Sembra incredibile ma è così".

Il deputato ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore alla Salute Ruggero chiedendo "come sia possibile che un comune che deve coprire la vaccinazione obbligatoria per i nostri bambini, peraltro a ridosso dell’anno scolastico, per i comuni di San Cipirello, Camporeale e Piana degli Albanesi possa lavorare solo il mercoledì dalle 9 alle 12 e con pochissimo personale".