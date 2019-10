Governo: Anzaldi (Iv), 'Di Maio e Zingaretti contro Renzi al tempio della casta'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Nel giorno del 'taglio alla casta', Di Maio e Zingaretti si sarebbero incontrati niente meno che nel tempio della casta, l'esclusivo Circolo degli Esteri sul Lungotevere riservato ai diplomatici. Proprio il simbolo di quel genere di privilegi, i super esclusivi circoli per una ristretta casta, che i Cinquestelle nel 2013 volevano tagliare, quando entrarono in Parlamento. Tema della cena al circolo: un 'patto contro Renzi', come scrivono i giornali. Tra le due notizie, non si sa quale sarebbe più opportuno smentire". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva Michele Anzaldi.