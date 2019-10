Vajont: Casellati, 'monito per importanza tutela ambiente' (2)

(AdnKronos) - "Ma significa anche -prosegue il presidente del Senato- rendere merito all'incredibile capacità dimostrata da questa terra di sapersi risollevare e di trovare nei suoi abitanti la forza per ricostruire e guardare avanti con nuove speranze. Speranze che, come Istituzioni, abbiamo il dovere di non tradire e di non deludere".

"Perchè sulla memoria del disastro del Vajont, così come di tante altre tragedie ambientali che hanno colpito il nostro Paese, devono essere poste le basi per una nuova etica della sostenibilità. Una morale che metta al centro della progettazione, della realizzazione e della conservazione di ogni infrastruttura pubblica o privata il valore e la dignità della persona umana, così come il rispetto per le peculiarità dei territori e la piena integrazione con essi".

"Una prospettiva -conclude Casellati- a cui anche il Parlamento deve aderire con convinzione, attraverso norme sempre più stringenti ed efficaci per assicurare la sicurezza delle abitazioni, degli uffici, delle scuole e di ogni edificio pubblico o privato. Lo dobbiamo alla memoria delle 1917 vittime del Vajont e lo dobbiamo alle nuove generazioni e al loro diritto di guardare con fiducia al futuro".