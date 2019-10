Enel Energia Tour fa tappa a Vercelli

Roma, 9 ott. - (AdnKronos) - Approda a Vercelli l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il tour, partito il 16 aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà il 22 novembre a Cassino. La tappa sarà inaugurata domani a partire dalle 11:00 in Piazza Pietro Paietta con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco Andrea Corsaro e di Giuseppe Acquaviva, Responsabile Regional Piemonte, Liguria e Val d’Aosta della Macro Area.

A Vercelli sarà Lorenzo Branchetti, volto del programma tv 'La Prova del Cuoco' e della 'Melevisione', ad incontrare i cittadini e, grazie a loro, a scoprire bellezze e prodotti tipici della città. Il conduttore a bordo di un 'truck' incontrerà i Vercellesi per imparare tutti i segreti della preparazione della Panissa Vercellese. Ad accompagnarlo in questo viaggio alla scoperta della città e dei suoi sapori ci sarà il Comitato della Panissa, che intratterrà insieme a Lorenzo il pubblico presente. Il pomeriggio proseguirà con una live performance musicale e degustazione della Panissa.

Durante la giornata lo Spazio Enel di Via XX Settembre n.17 sarà aperto tutto il giorno, interagendo con le attività del Truck: si potrà infatti degustare la famosa Panissa Vercellese accompagnati da una live performance musicale locale. Enel Energia Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese, che si svolge a bordo di un truck appositamente allestito per diventare uno spazio vivo, progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all’evento.

Il truck è un 'piccolo mondo' in cui spazi, contenuti, relazioni con il pubblico sono disegnati per essere stimolanti, aperti e accoglienti, per creare un momento di socializzazione e portare in scena l’orgoglio dei piccoli centri italiani.

“Da sempre sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali e lo testimonia anche la presenza capillare dei nostri negozi nei comuni italiani" spiega Nicola Lanzetta, Responsabile Mercato di Enel Energia.

"Questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l’obiettivo di emozionare e condividere. Durante gli eventi i nostri negozi accoglieranno il pubblico per partecipare attivamente alle attività e vivere nuove esperienze” conclude Lanzetta.