Giustizia: Ermini, 'correnti? C'è stato carrierismo, è sotto gli occhi di tutti"**

A Quito proteste anti austerità: il presidente sposta il governo

Milano, 9 ott. (askanews) - Caos in Ecuador, a Quito, teatro di violente proteste contro le riforme volute dal governo per risanare le casse statali, a partire dal taglio dei sussidi per il carburante. Migliaia di manifestanti hanno invaso le strade della capitale, dove ci sono stati diversi scontri con la polizia, e hanno fatto irruzione in Parlamento. A guidare le proteste, mai così partecipate ...