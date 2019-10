Ue: Sassoli, 'cantiere fermo, è ora di riaprirlo' (3)

(AdnKronos) - E su Paolo Gentiloni osserva: "Sarà uno dei commissari più autorevoli e con una grande responsabilità: avviare in Europa una stagione di crescita. Ha l’esperienza, la competenza e la stima per fare questo".

Infine al Brexit: "Quando eravamo piccoli vedevamo sempre Londra immersa nella nebbia. E la nebbia crea disorientamento. Direi che in questo momento al di là della Manica la nebbia è molto fitta". C’è ancora spazio perché i britannici ci ripensino? «C’è poco tempo. Se i britannici ci ripensassero però saremmo contenti, perché la Brexit per noi è una ferita. Pensare che Londra sia lontana da Parigi, da Madrid, da Berlino, da Roma per noi è sempre stato considerato doloroso. Naturalmente rispettiamo la scelta dei cittadini e delle istituzioni del Regno Unito. Ma ognuno deve assumersi le proprie responsabilità".