Assicurazioni, Ivass: "Vogliamo aiutare persone in scelte complicate"

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - L'Ivass "cerca di guidare risparmiatori e consumatori in un meandro di scelte che possono essere complicate, perché in Italia uno dei fattori principali che contribuisce allo scarso livello di partecipazione nel mercato assicurativo è la scarsa conoscenza dei prodotti". Lo ha detto, a margine della 'Giornata dell'educazione assicurativa', il presidente dell'Ivass Fabio Panetta, secondo il quale questi prodotti "per loro natura non sono semplici e si inseriscono in una situazione di bassa conoscenza".

"Ivass - ha spiegato - è consapevole delle possibilità che gli strumenti assicurativi offrono ai risparmiatori per avere una vita più tranquilla e più serena e per evitare i danni delle conseguenze indesiderate di eventi sfavorevoli". Per questo motivo, ha aggiunto Panetta, "l'Ivass sta partecipando assieme alla Banca d'Italia a iniziative formative presso le scuole e con i consumatori e sta producendo degli strumenti anche innovativi che possono dare delle indicazioni sul livello di conoscenza dei prodotti assicurativi e possono dare informazioni utili per migliorare queste conoscenze", ha concluso.