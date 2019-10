Sicilia: sicurezza alimentare, trecento partecipanti a roadshow Fipe Confcommercio

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - Un vero e proprio aggiornamento professionale per ristoratori e addetti alle cucine ma anche una giornata importante di formazione e informazione per gli imprenditori del settore alimentare e per decine di giovani che guardano all’alimentazione e al mondo della ristorazione come sbocco professionale delle loro attività scolastiche. Oltre 300 persone hanno partecipato ai vari momenti del roadshow ospitato da Confcommercio e Fipe Palermo dedicato a “sicurezza alimentare, allergeni e corretta alimentazione”, evento organizzato dalla Fipe, dall’Istituto superiore di sanità, dalla Reti Città Sane Oms e da F.O.O.D. alla presenza di esperti del settore, chef, biologi e nutrizionisti.

“Chi fa impresa in questo settore – ha sottolineato Antonio Cottone, presidente di Fipe Palermo e ristoratore - sa che spesso sono i dettagli a fare la differenza e bisogna essere preparati a fronteggiare anche le richieste di singoli clienti esposti a problemi di alimentazione dovuti ad allergie, intolleranza o celiachia, sempre più diffusa. Il senso di questo road show, con proiezioni di video e vere e proprie “lezioni” tenute da esperti, è stato proprio un aggiornamento professionale per acquisire nuove conoscenze quali le corrette tecniche di manipolazione e cottura degli alimenti, la loro conservazione in frigo per evitare contaminazioni microbiologiche e chimiche; la corretta gestione degli allergeni, le varie diete alimentari con menu bilanciati”.

Sono intervenuti Giuseppe Plutino e Roberto Copparoni, dirigenti Medici del Ministero della Salute DGISAN (Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione); Rossana Del Santo, responsabile nazionale DSE della Federazione Italiana Cuochi per Allergeni e Celiachia; Olimpia Vicentini, ricercatore scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità, i vertici nazionali di Fipe e il presidente dell’Associazione Cuochi della Provincia di Palermo Giacomo Perna.