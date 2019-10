Industriali: Todde, 'no bacchette magiche per affrontare aziendali'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Non ci sono bacchette magiche per affrontare le crisi. Il ministero dello sviluppo economico rappresenta due anime delle attività produttive: sviluppo e crisi e queste due anime devono sempre essere trattate in modo congiunto". Queste le parole di Alessandra Todde, sottosegretario al ministero per lo Sviluppo Economico, poco fa a Rai Radio1, all’interno di Centocittà, il programma condotto da Ilaria Amenta, Gianluca Semprini e Duccio Pasqua.

Il mio approccio a questo incarico, spiega il sottosegretario al Mise, "vuole mettere a disposizione le mie competenze di imprenditrice e di donna di azienda. A volte quando si affronta una crisi bisogna avere il coraggio di presentare nuovi modelli e nuovi modi di fare business perché spesso sono interi settori ad essere in crisi". E’ importante, prosegue Todde, "fornire sempre delle alternative e modelli di sviluppo interessanti e perseguibili".

Spesso, continua l'analisi del sottosegretario, "si parla di riconversioni in maniera impropria. E' importante valutare attentamente di volta in volta se sia il caso di coinvolgere gli imprenditori in un modello differente - precisa Todde- che possa dare visioni e futuro ad un territorio piuttosto che impegnarsi ancora, conclude, a sostenere un business che per vari motivi non sono più sostenibili".