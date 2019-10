Ambiente: da Lombardia 6,5 mln a pmi per rinnovare parco auto e inquinare meno

Milano, 10 ott. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha approvato il decreto con cui parte il bando 'Rinnova Veicoli per il 2019 e il 2020' che concederà alle micro, piccole e medie imprese contributi per l'acquisto di nuovi veicoli, meno inquinanti e a basso impatto ambientale. Le risorse stanziate per il 2019/2020 sono 6,5 milioni di euro e l'avvio del processo è il prossimo 16 ottobre, per terminare il 30 settembre 2020. L'intervento serve a incentivare il rinnovo del parco auto aziendale la sostituzione di 'vecchi' veicoli commerciali con nuovi di categoria M1, M2, M3, N1, N2 e N3, anche con forme di leasing.

Potranno accedere al bando le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia che radiano un veicolo di proprietà a benzina fino alla categoria euro 2/II incluso o diesel fino ad Euro V incluso e acquistano mezzi per il trasporto in conto proprio o in conto terzi che rispettano determinati parametri emissivi di NOX e di CO2.

L'assessore regionale all'Ambiente e al Clima, Raffaele Cattaneo, spiega che "gli incentivi sono legati alle reali emissioni dei veicoli e non più alle tecnologie motoristiche, perchè guardiamo ad una mobilità sempre più green". L'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, ringrazia Unioncamere Lombardia, Anfia, Unrae, Federauto e Federmotorizzazione"per la collaborazione proattiva. Il gioco di squadra e' sempre vincente, soprattutto quando e' volto a migliorare la qualità della vita di tutti".