Eni: Descalzi, 'Italia per noi centro di produzione tecnologico importantissimo'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "L'Italia è diventato per noi, non più un centro di produzione petroliera ma un centro di produzione tecnologico importantissimo". Ad affermarlo in occasione della cerimonia di premiazione degli Eni Award 2019 è l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi evidenziando come negli ultimi 4 anni "il gruppo ha investito 1 miliardo di euro sulla ricerca pura ai quali si aggiungono altri 3 miliardi per tutti i progetti che vanno dalla riduzione della Co2 all'economica circolare".

Tutti i nostri centri di ricerca, rileva ancora Descalzi, "sono in Italia, i ricercatori sono in Italia e tutte le tecnologie proprietarie che abbiamo sviluppato le abbiamo sviluppato in Italia, le implementiamo a Gela o a Ravenna e poi le lanciamo in giro per il mondo".

Alle università, rileva Descalzi, "stiamo offrendo un prodotto che non è più il prodotto oil & gas ma un prodotto di grandissima trasformazione reale perché abbiamo non solo le tecnologie ma anche le applicazioni. E' chiaro che stiamo attirando l'attenzione delle università, degli studenti, dei futuri ingegneri, chimici, geologici, biologi...un patrimonio di giovani laureati che si sta interessando a questa nuova Eni che sta nascendo".