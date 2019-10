Famiglia: proposta Fi, 150 euro mensili ad ogni figlio fino a 21 anni (2)

(AdnKronos) - In pratica la proposta prevede un assegno mensile di 150 euro al mese per ogni figlio fino a 21 anni che non abbia un reddito annuo superiore ai 4.000 euro e la cui famiglia non superi il reddito annuo di 70mila euro, che sale a 90 mila in presenza di un secondo figlio o di un figlio con disabilità.

Le coperture deriveranno dalla semplificazione e il riordino delle misure esistenti a sostegno della famiglia, dai fondi del reddito di cittadinanza e dalla parte di 80 euro che riguarda le famiglie che hanno figli. Prevista una clausola di salvaguardia per garantire che l'intervento proposto non determini penalizzazioni rispetto ai benefici applicati attualmente.

"Una misura strutturale -sottolinea la capogruppo di Fi alla Camera, Mariastella Gelmini- che vuole sottrarre le famiglie dalla precarietà e incentivare nuove nascite". "Finalmente -aggiunge Carlo Giacometto, deputato di Fi- una proposta che non guarda al consenso immediato ma che ha l'ambizione di guardare al futuro".