Energia Tour arriva in Piemonte, tappa a Vercelli

Vercelli, 10 ott. (AdnKronos) - Approda anche a Vercelli l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che attraverso l’Italia racconta le eccellenze del Belpaese e le mette in relazione con il concetto di sostenibilità. “Arriviamo a Vercelli in questa splendida piazza felicissimi di condividere questa giornata con la cittadinanza e di farci conoscere. Per noi queste manifestazioni sono l’esempio concreto di vicinanza con il territorio ", afferma Giuseppe Acquaviva responsabile regionale per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, mentre insieme al sindaco della città inaugura il food truck al centro di Piazza Pietro Paietta.

“È un onore per la città di Vercelli avere oggi la possibilità di conoscere tutti i servizi di Enel, che da sempre si interessa ai temi ambientali - afferma il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro - ed è l’occasione per unire l’enogastronomia rappresentata dalla Panissa, il nostro piatto tipico, alla professionalità di Enel che sarà una garanzia per i nostri cittadini”. La manifestazione, presentata da Lorenzo Branchetti volto del programma tv “La Prova del Cuoco” e della “Melevisione” e con la partecipazione del Comitato della Panissa, intende diffondere i temi che da sempre sono importanti per Enel.

“Oggi sarà l’occasione di condividere con i cittadini la nostra propensione verso i temi ambientali, la mobilità e far conoscere i nostri servizi - continua Giuseppe Acquaviva - ma anche far vedere il nostro lato più ludico attraverso la preparazione della Panissa, il piatto tipico vercellese”. Attorno al truck dell’Enel si sono infatti radunati, durante la giornata, molti curiosi e appassionati che hanno interagito con lo staff ai fornelli, suggerendo anche varianti alla preparazione della Panissa a chi solitamente non vive questo territorio, che rappresenta un pezzo di cuore dell’enogastronomia piemontese.