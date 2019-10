Def: maggioranza salva per 3 voti, assenti 14 M5S, 5 Pd, 1 Iv e 1 Leu

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - La maggioranza salva per un soffio, precisamente per soli 3 voti, stamattina nel voto alla Camera sul pareggio di bilancio. Per l'ok serve la maggioranza assoluta di 316 voti. E' passato con 319. Il motivo le assenze tra i giallorossi. In particolare tra i 5 Stelle, dove le tensioni interne al gruppo si sono riversate ieri anche nella fumata nera del voto del capogruppo.

Dai tabulati emerge che sono stati ben 14 gli assenti tra i pentastellati, un dato che ha provocato malumori all'interno della maggioranza. Nel Pd le assenze sono state 5 (Micaela Campana, Paolo Gentiloni, Antonella Incerti, Francesca La Marca, Beatrice Lorenzin), 1 di Leu e 1 di Italia Viva. Gli assenti grillini sono: Nicola Acunzo, Stefania Ascari, Emilio Carelli, Claudio Cominardi, Sebastiano Cubeddu, Rina De Lorenzo, Massimiliano De Toma, Caterina Licatini, Antonio Lombardo, Stefania Mammi', Nicola Provenza, Giulia Sarti, Rosa Alba Testamento, Simone Valente. In missione 10 deputati M5S e 1 Leu.