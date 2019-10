Dazi: Bellanova, 'non devono pagare i produttori di cibo, serve aiuto Ue'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "E' urgente una risposta fermissima dell’Europa a tutela delle nostre eccellenze e del nostro export sul mercato americano. Un rischio da 500 milioni di euro che avrebbe un impatto a caduta su filiere e interi territori del nostro Paese. Non c’è un minuto da perdere. Il lavoro delle diplomazie va rafforzato ma allo stesso tempo bisogna immaginare la costituzione di un Fondo AzzeraDazi che metta al riparo le nostre imprese che non devono pagare per colpe non loro. Non è possibile intervenire solo dopo che il danno si è già prodotto". Così la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova commenta in una nota la pubblicazione sul Federal Register del Governo americano della black list definitiva dei prodotti soggetti a dazi.

"A maggior ragione - sottolinea - confermo l’urgenza di un Consiglio europeo straordinario dove si discuta di azioni concrete. Il made in Italy è un valore nel mondo e come tale va difeso. Ai cittadini americani diciamo: scegliete l'autentico prodotto italiano, non lasciatevi ingannare dal falso cibo".