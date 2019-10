Dl Clima: Costa, 'sussidi dannosi erano in Nadef e andranno in Manovra'

Roma, 10 ott. - (AdnKronos) - "I sussidi ambientalmente dannosi non ci sono per un semplice motivo: perché nel Cdm di due settimane fa abbiamo approvato il Nadef, cioè la nota economica del Bilancio, e in quella ci stanno. Per cui, ovviamente, se la approvi in uno non ha senso metterla anche in questo. Andrà in Stabilità". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa appena concluso il Cdm che ha approvato il Dl Clima.