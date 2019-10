Alitalia: a settembre ricavi +1,8%, passeggeri +3,6% su lungo raggio

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Continuano a crescere a settembre, per il ventitreesimo mese consecutivo, i ricavi e i passeggeri relativi ai voli di lungo raggio di Alitalia. Nel nono mese dell’anno, la Compagnia italiana ha registrato sulle rotte intercontinentali un incremento dei ricavi pari all’1,8% e un aumento dei passeggeri trasportati, che a settembre sono stati 267.575, del 3,6% a confronto con lo stesso mese del 2018.

Alitalia ha registrato nel mese di settembre un fatturato da traffico passeggeri pari a 259,7 milioni di euro (-2,7% sullo stesso mese del 2018), in tenuta rispetto alla sensibile riduzione della capacità sui voli domestici (-11,2%) legata principalmente alla chiusura dell’aeroporto di Milano Linate per lavori. Alitalia ha trasportato nel mese, complessivamente, 1.951.191 passeggeri, con un tasso di riempimento degli aerei (load factor) pari all’81,6%, in leggera crescita rispetto al settembre 2018.

Nei primi nove mesi del 2019, i ricavi da traffico passeggeri hanno visto un aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente, grazie alle ottime performance del settore intercontinentale che ha registrato, nello stesso periodo, un incremento dei ricavi pari al 4,3%.