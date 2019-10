Manovra: ddl bilancio decreto fiscale e Dpb lunedì in Cdm**

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Approderanno lunedì in Cdm il ddl di Bilancio, il Dbp che è una sintesi dello stesso disegno di legge ed il decreto fiscale. Il ddl cioè la manovra vera e propria potrebbe essere solo oggetto di una prima discussione o, se ci sono le condizioni politiche, essere approvata salvo intese. Dopodiché verrà trasmessa al Parlamento a partire dal 20 ottobre, termine indicativo e non perentorio. Il documento programmatico di bilancio invece, dopo il via libera del Consiglio dei ministri il 14, verrà notificato alla Commissione Ue entro il 15, come da prassi per tutti i partner Ue. In Cdm, infine, anche il decreto fiscale, al quale il governo affida un pezzo importante delle coperture della manovra.