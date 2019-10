Rifiuti: inchiesta su Bellolampo, sentito in Procura assessore Pierobon

Palermo, 11 ott. (AdnKronos) - E' stato sentito come persona informata dei fatti dalla Procura di Palermo l'assessore all'Energia e ai rifiuti della Regione siciliana, Alberto Pierobon. Per più di tre ore il Procuratore aggiunto Sergio Demontis e il pm Claudia Ferrari hanno ascoltato l'esponente del governo, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia ma soprattutto sulla situazione della discarica di Bellolampo.