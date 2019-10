Calabria: Siracusano (Fi), 'no Lega a Occhiuto o fake new o fake coalizione'

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Mentre Forza Italia aderisce a manifestazione del centrodestra il 19 ottobre e sostiene Tesei in Umbria e Borgonzoni in Emilia, la Lega rifiuta la candidatura di Occhiuto in Calabria. O è una fake new o è una fake coalizione”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano.