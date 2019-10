Daimler: dieselgate, Mercedes richiama centinaia di migliaia di sprinter

Stoccarda, 11 ott. (AdnKronos/Dpa) - Il costruttore automobilistico Daimler costretto dall'Autorità federale dei trasporti tedesca a richiamare diverse centinaia di migliaia di veicoli diesel perché sospettati di essere equipaggiati di software illegali per la gestione delle emissioni: si tratta di modelli Spinter - Transporter di Mercedes Benz. Il gruppo ha affermato che collaborerà con l'Autorità ma presenterà un ricorso sostenendo che la tecnologia delle emissioni coinvolta non è illegale.

Non è stato fornito il numero esatto di veicoli interessati, ma la società ha affermato che include circa 260.000 modelli più vecchi del suo Sprinter-Transporter.

Non è il primo richiamo per Daimler: l'anno scorso è stato costretto di richiamare circa 690.000 veicoli diesel in tutta Europa.