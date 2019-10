Autonomia: Armao, 'sistema regioni deve riformarsi'

Jon Bernthal: Ghost Recon Breakpoint? Come recitare in un film

Milano, 12 ott. (askanews) - "È stato come lavorare in un grande film". Così Jon Bernthal, attore di "The Walking Dead" e protagonista di "The Punisher" racconta il dietro le quinte della sua esperienza nei panni dell'antagonista in Tom Clancy s Ghost Recon Breakpoint, videogioco Ubisoft appena uscito, uno shooter militare ambientato in un misterioso e ostile open world. Bernthal interpreta il ...