Manovra: Lollobrigida, 'è senza prospettive'

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Una manovra senza prospettive, come senza prospettive è questo governo nato contro il parere degli italiani". Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "C’è bisogno -aggiunge- di tagliare le tasse, c’è bisogno di far ripartire le grandi opere, c’è bisogno di tagliare gli sprechi. Questo governo non è in grado di farlo, cerchiamo di mandarlo a casa il prima possibile e dare all’Italia un governo che la difenda e la valorizzi”.