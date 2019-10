Siria: Renzi, 'blocco armi mino sindacale, subito sanzioni'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Ciò che sta accadendo in Siria contro i Curdi è orrore puro. Quel popolo è stato in prima linea per fermare l’estremismo dell’Isis fino a qualche mese fa. E adesso l’Occidente chiude gli occhi davanti alla scelta sciagurata della Turchia? Assurdo!". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Il regime di Erdogan va fermato. Il blocco delle armi è il minimo sindacale: l’Europa deve subito imporre sanzioni economiche. Chi ha visto le foto che stiamo ricevendo da Kobane è rimasto come noi senza parole. Ma il popolo curdo, forte e orgoglioso, non ha bisogno di parole: ha bisogno della reazione immediata della comunità internazionale", conclude.