Vino: assessore veneto, 'con Pinot Grigio costruire identità legata al territorio' (2)

(AdnKronos) - “Per quanto riguarda la strategia per conquistare nuovi mercati sono convinto – sottolinea Pan - che il successo di un settore, in questo caso di una Denominazione, si misura dalla capacità di affrontare le sfide in un contesto globalizzato. Innovazione, organizzazione e marketing devono accompagnare lo sforzo di chi produce o trasforma, ma in maniera sinergica, ricordando che a volte il passo indietro del singolo può garantire il successo del sistema.”

L’obiettivo principale per la Regione Veneto è quello consolidare il primato a livello nazionale: il Veneto è primo per export di vino, superando i 2,2 miliardi in valore (su 6,2 miliardi totali nazionali) ed è cresciuto del 9% rispetto all’anno precedente. Un risultato raggiunto grazie ad una efficace politica di valorizzazione e di promozione che ha puntato sulla qualità dei vini e sull’immagine dei territori di produzione.

“Da questo connubio che veicola saperi, tradizione e cultura vogliamo trasmettere l’immagine dei nostri territori puntando sul rispetto del consumatore e sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Ecco allora che il vino, il Pinot grigio “delle Venezie” – conclude l’assessore Pan - diventa un importante veicolo per lo sviluppo del territorio, in grado di coinvolgere risorse umane, economiche e professionali capaci di creare una forte sinergia tra storia, cultura, tradizione agricola e turismo”.