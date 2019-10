Lega: Anzaldi, 'Salvini scappa da Antimafia, Copasir e pm Agrigento'

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Salvini non scappa mai? Lo vada a dire alla commissione Antimafia che per mesi ha chiesto di sentirlo (anche su Siri-Arata). Al Copasir che ancora attende chiarimenti su Savoini. Ai pm di Agrigento contro i quali ha usato l'immunità parlamentare per scappare dal processo Diciotti". Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Michele Anzaldi.