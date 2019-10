Sicilia: 42 progetti e oltre 300mln per Piano triennale di transizione al digitale (2)

(Adnkronos) - Nell’ambito del Piano sono attualmente in fase di realizzazione sette interventi progettuali (con un investimento di 20,8 milioni di euro) tra i quali si evidenziano il progetto Banda Ultra Larga e il progetto Open Data che garantirà ai cittadini e alle imprese il diritto all’accesso ai dati, ai documenti e ai servizi di interesse.

"Siamo passati da una copertura di 60 comuni a 142 comuni, più di 1 milione di unità abitative raggiunte a 30 mega per un totale di circa di 2 milioni di cittadini abilitati - ha detto Armao parlando della Banda Ultra Larga - Per quanto riguarda le risorse impiegate sono stati chiusi 30 cantieri, restano aperti 80 cantieri e 100 comuni in lavorazione nel 2019". Nel progetto Open Data, la Regione si è impegnata a pubblicare in formato aperto le basi dati di interesse nazionale, ottemperando agli obblighi di trasparenza, passando dalla 27° posizione in Italia alla 5° in termini di dati messi a disposizione, con una percentuale di pubblicazione dei dati passata dal 10% al 46% e 40 dataset pubblicati sul progetto di cui 17 solo a maggio 2019.