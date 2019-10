Governo: Renzi, 'accordo con M5S per no Iva e tornare protagonisti in Ue'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati a lo abbiamo messo in minoranza". Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta.

"Io non volevo fare l'accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l'interesse del paese, allora lo abbiamo fatto. Per tre motivi: il primo abbassare lo spread, secondo non aumentare l'Iva e terzo per tornare protagonisti in Europa. Non si fa la guerra a Francia e Germania per un like in più".