Sicilia: nelle Madonie studenti in piazza per Zone franche montane (2)

Casellati: "Il Senato in rosa contro cancro seno, non abbassare guardia"

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2019 Casellati: "Palazzo Madama in rosa contro cancro seno, non abbassare guardia" Palazzo Madama si illumina di rosa in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo in Aula per parlare dell'iniziativa: "Negli ultimi anni è in costante aumento il numero delle pazienti che riescono a ...