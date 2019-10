Nautica: a Palermo torna Seacily

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Quattro giorni di esposizioni, mostre, convegni, dimostrazioni a bordo. Quattro giorni per parlare di mare. Torna a Palermo il salone della nautica con la terza edizione di 'Seacily', in programma a Marina Villa Igiea dal 23 al 27 ottobre 2019. Gli espositori incontreranno il pubblico siciliano degli appassionati e degli addetti ai lavori e sarà anche l’occasione per presentare le ultime novità nel settore della nautica: dalle imbarcazioni agli accessori, dalla componentistica alle attrezzature.

Ma 'Seacily' non sarà solo attività commerciale. In programma ci sono anche due convegni: uno su 'Nautica, ambiente e turismo - Il progetto Plastic Free' e un altro su 'Distretto nautico, Reti d’impresa e digitalizzazione quali strumenti di sviluppo'. E ancora la presentazione del libro 'Diario Atlantico e altre storielle' di Carlo Orlando, una chiacchierata con Sergio Davì sulla sua traversata in gommone da Palermo a New York e una mostra permanente 'Bedda Fuddia' di Pucci Scafidi e Maurilio Catalano.