M5S: da Carelli a Taverna e Toninelli, i 'facilitatori' al voto su Rousseau (2)

(Adnkronos) - In realtà, nel post viene poi spiegato che per ciascuna delle cinque aree tematiche -Agricoltura e pesca, Sicurezza e Difesa, Esteri e Unione Europea, Ambiente ed Innovazione- è pervenuto "un solo progetto rispettante tutti i requisiti previsti dal Regolamento, dunque i team proponenti entrano a far parte automaticamente del Team del Futuro". Anche quello sul team del futuro, dunque, si presenta sostanzialmente come un voto di ratifica.

Ed ecco i team. "Agricoltura e pesca, il progetto si chiama 'Agricoltura e pesca sostenibili: tradizione e innovazione, alla luce della globalizzazione' i componenti del team sono: Luciano Cadeddu (facilitatore); Dedalo Pignatone, Piergiorgio Fabbri; Roberto Caiazzo; Michele Di Tursi; Paolo Maria Mosca; Raffaele Nalli; Daniela Rondinelli"; Esteri e Unione Europea, il progetto si chiama 'Il futuro del mondo: dall’artico alle stelle' i componenti del team sono: Iolanda Di Stasio (facilitatore); Simona Suriano; Erika Baldin; Erika Alessandrini; Patrizia Milazzo; Giorgio Magistrelli; Andrea Boffi; Marco Simonelli e Francesco Manta: Innovazione, il progetto si chiama 'Verso il 5.0' i componenti del team sono: Luca Carabetta (facilitatore); Niccolò Invidia, Maria Degli Angeli, Alessio Marsili, Maria Laura Mantovani, Anna Amati, Gianmarco Carnovale; Mauro Poggio e Vincenzo Di Nicola; Sicurezza e Difesa: il progetto si chiama 'Una rete per la Sicurezza e la Difesa' i componenti del team sono: Luca Frusone (facilitatore); Emanuela Corda; Luigi Piccirillo; Marcello La Rosa; Aniello Prisco; Andrea Grigoletto; Antonio Teti; Umberto Saccone; Vincenzo Siani.; Ambiente, il progetto si chiama 'Green Team' i componenti del team sono: Giampiero Trizzino (facilitatore); Federica Daga; Giovanni Perrino; Carmela Auriemma; Alberto Zolezzi; Massimo Felice De Rosa; Antonio Salvatore Trevisi; Vincenzo Viglione; Annalisa Gussoni.