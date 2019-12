Camera: Fico regala 'Richiamo delle Foresta' a ragazzi istituti minorili

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Ho deciso di regalare a questi ragazzi un libro che ho amato molto, 'Il richiamo della foresta' di Jack London. In questo libro dopo mille avventure e peripezie, alla fine il protagonista trova il suo posto nel mondo. Ecco, questo è l'augurio che faccio anche ai ragazzi". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, illustrando l'iniziativa 'Dona un libro' dedicata ai ragazzi degli istituti minorili.

La Camera dei deputati donerà, in occasione delle festività natalizie, copie della Costituzione - in italiano e in altre tre lingue - alle biblioteche degli Istituti penitenziari minorili, insieme ad altre pubblicazioni riguardanti l'attività e la storia delle istituzioni. L'iniziativa si inserisce nel percorso di educazione ai valori costituzionali avviato con il progetto 'Percorsi di cittadinanza', promosso dalla Camera con i Ministeri dell'Istruzione e della Giustizia.

"Sono contento di inaugurare oggi quest'iniziativa straordinaria -ha aggiunto Fico- che consentirà ad ogni parlamentare di regalare libri alle biblioteche degli istituti minorili. Ovviamente un libro ragionato con una dedica per dare una mano a questi ragazzi nella situazione in cui si trovano".