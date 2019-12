Lega: Salvini, 'benvenuto a Grassi, porte aperte a chi non è succube Pd'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Diamo il benvenuto al senatore Grassi. Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd. Su riforma ed efficienza della giustizia e rilancio delle università italiane, col senatore Grassi lavoreremo bene”. Lo dice Matteo Salvini a proposito del passaggio di Ugo Grassi dai M5S alla Lega formalizzato oggi.