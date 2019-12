Ue: Di Maio, 'nessun via libera a riforma Mes, firma non è all'orizzonte'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Sulla riforma del Mes serve la firma del "ministro degli Esteri, che sarei io, e vi assicuro che non è stata data nessuna autorizzazione a firmare né a chiudere l'accordo su Mes, altrimenti mi sarei rifiutato di votare la risoluzione" approvata ieri. Chi dice che ieri è stato approvato il Mes mente sa di mentire o cerca una scusa per offrirsi in Parlamento al migliore offerente". Lo dice Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Fb.

"Il M5S non ha cambiato idea. Non c'è alcun via libera e nessuna firma. La riforma del Mes non la firmeremo mai finché non avremo capito quali sono le riforme che si stanno facendo a livello europeo e con quali dettagli. Noi non abbiamo autorizzato niente". Per Di Maio "la firma del Mes non è all'orizzonte e la nostra presenza nel governo fa sì che la riforma del Mes debba essere migliorata. Sul Mes si stanno dicendo tante falsità per fare propaganda a buon mercato. Il negoziato e' ancora in corso".