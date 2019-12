Abruzzo: Cdm, '8 marzo referendum su Valle Castellana'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato di indire, per domenica 8 marzo 2020, la convocazione dei comizi per lo svolgimento del referendum popolare per il distacco del comune di Valle Castellana dalla regione Abruzzo e la sua aggregazione alla regione Marche, a norma dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dell’articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352". Si legge nella nota del Cdm.