Ue: Di Maio, 'Meloni e Salvini mentono, sono loro ad aver tradito'**

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Sapete quando è iniziato il negoziato del Mes? A fine 2010, quando al governo c'erano Berlusconi, Meloni e la Lega. Questi signori qui hanno iniziato il negoziato e poi lo hanno ratificato" nel "2012. Questi signori qui oggi ci stanno accusando di alto tradimento, se volevano accusare qualcuno di alto tradimento dovevano farlo con Berlusconi, quando ha iniziato la negoziazione, e poi autoaccusarsi quando, sotto il governo Monti, hanno fatto entrare il Salva Stati che in realtà e uno strozza Stati". Lo dice Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Fb.

"Quando siamo arrivati al governo noi non eravamo da soli - prosegue Di Maio - la riforma del Mes è iniziata nel 2018, e le parti più importanti di questo negoziato, a fine 2018, vedevano al governo M5S e la Lega di Matteo Salvini. Se Salvini era contro il Mes, perché quando abbiamo iniziato la riforma ha avallato la proposta di una riforma del Mes per migliorarlo? - chiede il capo politico del M5S - Se è contro, sia quando era al governo con Berlusconi che quando era al governo con noi, poteva proporre di farlo saltare. Quando era al governo" la Lega e Salvini capirono, spiega Di Maio, che "l'unico modo, l'unica strada era migliorarlo, quindi alla fine del 2018 abbiamo iniziato un negoziato in questa direzione".