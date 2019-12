Libri: torna 'L’anno che verrà' di Good Morning Italia, tutti i temi chiave del 2020

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Un libro per scoprire il 2020 e i temi chiave del nuovo anno, guidati da alcune firme del giornalismo italiano, dalla politica all’economia, dalle crisi mondiali alla cultura e allo sport. 'L’anno che verrà - 2020', il libro annuale prodotto dal daily brifing Good Morning Italia, con media partner Sky Tg24, è stato presentato oggi negli studi Sky di Milano dal fondatore di Good Morning Italia, Beniamino Pagliaro, e dal direttore di Sky Tg24, Giuseppe De Bellis, alla presenza di alcuni dei 46 autori del volume. 'L’anno che verrà', arrivato alla sesta edizione, ha lo stesso obiettivo della newsletter mattutina di Good Morning Italia, che conta oggi oltre 20mila sottoscrittori: dare ai propri abbonati, agli utenti di Sky Tg24 e a tutto il pubblico contenuti essenziali per capire l’anno che sta per iniziare.

"Il libro è una chiave in più per guardare al nuovo anno, per arrivare preparati e per capire cosa sta per succedere. Anche se probabilmente il 2020 ci smentirà, perché il mondo è sempre più complesso di quanto ci aspettiamo", ha detto Pagliaro nel corso della presentazione. Il volume è disponibile gratuitamente online in versione digitale all’indirizzo web http://bit.ly/goodmorningitalia-2020. Ogni autore è stato chiamato a scrivere di ciò che meglio conosce: direttori, editorialisti, corrispondenti o commentatori raccontano il 2020 attraverso testi brevi per comprendere i passaggi decisivi del nuovo anno.