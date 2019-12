Libri: torna 'L’anno che verrà' di Good Morning Italia, tutti i temi chiave del 2020 (3)

(Adnkronos) - De Bellis si è detto "molto contento per la partnership di Sky Tg24 con Good Morning Italia. La nostra testata è da sempre attenta a raccontare l’attualità e portare in tv i contenuti e le firme del libro 'L’anno che verrà' va sicuramente in questa direzione. Fare informazione vuol dire anche raccontare e anticipare il futuro e seguire i cambiamenti nella loro evoluzione ancora prima che diventino notizie. Per questo abbiamo dato vita a questa partnership, che proseguirà anche nei prossimi anni, per raccontare l’anno che ci aspetta dal punto di vista della politica, dell’economia e della società e capire meglio il mondo che ci circonda e quello che ci aspetta".