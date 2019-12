Manovra: slitta al 1 gennaio 2022 fine mercato tutelato energia**

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - La fine del mercato tutelato per l'energia slitta dal primo luglio 2020 al primo gennaio 2022. E' quanto prevede un subemendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio del Senato. Sarà il Mise, sentita l'Autorità per l'Energia (Arera) a definire con un apposito decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, "le modalità e i criteri di ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità fornitori e di offerte nel libero mercato".