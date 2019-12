M5S: Dadone, Grassi? 'irrispettoso per elettori passaggio ad altro gruppo'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Mi spiace che si trovino sempre delle scuse per riuscire a passare verso altri gruppi. La cosa più spiacevole dal mio punto di vista è legata alla promessa che abbiamo fatto agli elettori, io stessa ho sempre detto che se non dovessi condividere più le azioni del Movimento deciderei semplicemente di dimettermi e tornare a casa. Non condivido e trovo irrispettoso il passaggio a un altro gruppo, soprattutto perché negli ultimi anni siamo stati i primi ad accendere un faro su questo trasformismo esagerato delle forze politiche". Così a Timeline, su Sky TG24, il ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone commentando il passaggio del senatore Ugo Grassi dal gruppo parlamentare del M5S a quello della Lega.

"Ho sempre la sensazione – ha continuato il ministro Dadone – che, da quando siamo entrati nel palazzo, alcuni colleghi abbiano un po’ perso il contatto con il grande sogno che avevamo all’inizio e che si faccia grande attenzione alla propria soddisfazione personale".