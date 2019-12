M5S: Di Maio, 'Berlusconi un pivello in cofronto a Salvini'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Sapete qual è il colmo? Che queste persone si fanno comprare da Matteo Salvini nelle stesse ore in cui Matteo Salvini, leader della Lega, viene indagato per presunto abuso di ufficio legato al'uso dei voli di Stato quando era ministro. Complimenti per il tempismo". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

"Berlusconi a confronto era un pivello. E poi gli sentiamo dire, in maniera ipocrita, che lasciano il MoVimento 5 Stelle per andare a trovare più democrazia negli altri partiti. Le ragioni invece sono sempre le stesse: non si vogliono più tagliare lo stipendio, la regola del secondo mandato pesa, dà fastidio, qualcuno vorrebbe cambiarla. E in generale qualcuno li convince di poter fare politica a vita, e questo alletta in tanti", sottolinea.