Governo: Fassino, 'Pd punto fermo ma rilanciare profilo riformista'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Sulla manovra abbiamo agito in contesto complesso. Credo che verifica maggioranza deve indicare obiettivi strategici 2020 e impostare manovra di bilancio prossima". Lo ha detto Piero Fassino alla Direzione Pd.

"Il quadro politico è complicato. Italia Viva ha un problema di visibilità e M5S di ridefinizione della propria identità. Noi siamo punto di forza, equilibrio e tenuta. Siamo diversi da altri soggetti maggioranza per un alto livello do responsabilità che abbiamo. Ma non possiamo affidare tutto al governo. Appuntamenti indicati da Zingaretti nella sua relazione sono preziosi, per reggere e rilanciare profilo riformista partito".