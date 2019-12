Mafia: Depistaggio Borsellino, pm Palma 'Mai avuta percezione falsità Scarantino'**

Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - "In quegli anni non abbiamo mai avuto la percezione della falsità di Vincenzo Scarantino". Così Annamaria Palma proseguendo la sua deposizione al processo sul depistaggio sulla strage Borsellino. Poi aggiunge: "Noi non ci siamo fermati a Scarantino, noi lo consideravamo un piccolo segmento".