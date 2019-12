Pd: Martina, 'raccogliere spinta piazze, dobbiamo muoverci e cambiare'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - “La piazza dei seicento sindaci a Milano pochi giorni stracolma così come le decine di piazze delle sardine ovunque nel paese e domani a Roma ma anche il mondo del lavoro riunito martedì scorso in piazza Santi Apostoli pongono al Pd prima di tutto il compito di muoversi e cambiare per accogliere queste spinte di nuova partecipazione civile”. Lo ha detto Maurizio Martina intervenendo alla Direzione nazionale Pd.