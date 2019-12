Mobilità: monopattini e bici elettriche in città gratis 30 min ogni corsa in 2020 (2)

(Adnkronos) - Con questa iniziativa Telepass Pay intende fornire un sostegno concreto allo sviluppo e all’accelerazione della mobilità urbana, in modo da favorire attraverso la propria piattaforma un’ampia diffusione di operatori e servizi sostenibili in Italia mettendoli a disposizione della propria clientela.

Lo sviluppo e la diffusione di servizi di mobilità sostenibile rappresentano uno degli obiettivi strategici per Telepass nei prossimi anni, come già dimostrato con l’investimento in Wash-Out, la prima società specializzata nel servizio di lavaggio auto a bordo strada, totalmente waterless e mediante detersivi ecosostenibili.