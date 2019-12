Sicilia: Musumeci, 'Corte dei Conti certifica disastro, abbiamo iniziato la bonifica'

Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - "La Corte dei Conti conferma il disastro finanziario della Regione accumulato negli ultimi 25 anni. Peccato che in passato nessuno se ne sia accorto, a tutti i livelli. Ora si pretende che il governo Musumeci risani ogni cosa in ventiquattro mesi. E chi ieri fra i deputati ne è stato responsabile, oggi trova spudoratamente il coraggio di dare lezioni. Vergogna! Ci vorranno anni per sanare le ferite di una Regione fondata quasi sempre su sprechi, clientelismo e assistenzialismo. E noi abbiamo finalmente cominciato la bonifica". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a margine dell'udienza di parifica della Corte dei Conti sul rendiconto 2018.