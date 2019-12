Mafia: depistaggio Borsellino, pm Palma 'Preparare un pentito? Si è sempre fatto'

Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - "Preparare un collaboratore è una cosa che si è sempre fatta e molti pm continuano a farlo anche oggi. Non ha un significato di suggerimenti ma di spiegare a un collaboratore che non è mai entrato in un'aula di giustizia, come si svolgerà il dibattimento, chi si troverà davanti. Non c'è nessuna norma che vieti la cosiddetta preparazione". Con queste parole l'Avvocato generale di Palermo Annamaria Palma spiega ai legali di parte civile del processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio le parole emerse da una intercettazione tra il pm Carmelo Petralia e il falso pentito Vincenzo Scarantino in cui il magistrato diceva a Scarantino: "Si tenga forte", in vista del primo interrogatorio in un'aula di giustizia.

"Il termine 'preparazione' è veramente infelice - dice rispondendo alle domande dell'avvocato Rosalba Di Gregorio - perché non si riferisce a suggerimenti o a dare ordini. La controprova della inesistenza della 'preparazione' di Scarantino del termine si ha proprio nelle sue lamentele e numerose contestazioni che gli ho posto".